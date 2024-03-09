Sadece bizim değil, herhangi bir ülke mutfağının gerçek değerinin elit lokantalarla ölçülemeyeceğini düşünüyorum. “Bir ülke ya da bölgede yemek kültürünün varlığını ve zenginliğini anlamak için üst değil, alt düzeye bakmak gerekir” diyen Prof. Nguyen’in tespitinden yola çıkıp bakalım, haklı mı?

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Utah Üniversitesi’nde estetik felsefe dersleri veren eski yemek eleştirmeni Prof. Nguyen “Bir ülke ya da bölgede yemek kültürünün varlığını ve zenginliğini anlamak için üst değil, alt düzeye bakmak gerekir” diyor.

Alt dediği seyyar satıcılar, sokak lezzetleri, benzin istasyonlarında satılan, otobüs duraklarında bulunan yiyecekler, minik büfeler, açık tezgâhlarda pişenler, havaalanında bulunanlar vs.

Vedat Milor’un yazısı