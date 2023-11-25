Vedat Milor: Değişen esnaf lokantaları ve üç öneri

Esnaf lokantalarına nadiren gidiyorum çünkü aradığım lezzetleri bulamıyorum.

Çok şey değişti. Eskiyle bugünün arasındaki lezzet farkını anlamak için nelerin değiştiğini düşünmek lazım.

Eskinin artık geri geleceğini sanmıyorum. Gene de yapılacak bir şey var.

Benim İstanbul’da her yemeği mükemmel diyebileceğim bir esnaf lokantası yok. Ama zaman zaman falanca yemeği gayet iyi diyebileceğim lokantalar var. Kısacası olay beklentilerini biraz aşağı çekmekten ibaret. İşte son 5-6 ayda gittiğim üç lokanta ve yemek tavsiyelerim…

Köroğlu Et Lokantası, Fatih, İstanbul

Paçacı Necip Usta, Fatih, İstanbul

Yanyanlı Fehmi, Kadıköy, İstanbul

Vedat Milor’un yazısı