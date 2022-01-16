Vedat İlbeyoğlu: Sana ne! Kazak rejiminin yediemini misin sen?

Evet, öyle bir halk profili isteniyor ki uslu çocuklar gibi haddini bilsin hep. Rica etsin, mırıldansın, en fazla biraz yürüsün de ‘tamam hadi evinize’ denildiğinde çekilsin, sandığı, seçimi beklesin… Tokayev sıkıyönetim ilan etmiş, vur emri vermiş, yüzlerce insan öldürülmüş, bu vandalizm olmuyor da, efendim, zam protestosu için yürüyüp valilik binasını işgal etmek vandalizmmiş, provokasyonmuş! Kitle hareketinin diyalektiği, iç örgüsü böyleymiş, en son damla bütün birikimi, ana fayları harekete geçirirmiş, ne gam!

Yok, Nazarbayev’in heykelleri neden yıkılmış? Ya ne yapacaklardı! Protesto haklarını kullanıyorken kurşunlanan insanlardan çelenk koymalarını mı bekliyordunuz? Ki onu da yaptılar yıllarca. Bir hayrını görememişler demek.

Vay efendim devlet binalarına saldırmışlar. Sana ne?! Kazak rejiminin yediemini misin sen?! Halkı o noktaya getiren birikim ve süreci anlamak gerek miyor mu öncelikle? Dert başka ama. Halkı bir siyasal dinamik olmaktan çıkarma refleksi bu.

Vedat İlbeyoğlu’nun yazısı