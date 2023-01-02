Varufakis’in 2023 tahminleri: ABD hegemonyası artacak, Çin’le ‘soğuk savaş’

Yunanistan’da bir dönem iktidarda bulunan solcu Syriza’nın eski finans bakanlarından Yannis Varufakis, 2023’te Avrupa Birliği’nin (AB) bir rolünün kalmayacağını ve ABD’nin Avrupa karşısında hegemonyasını artıracağını dile getirdi.

Yanis Varoufakis. Fotoğraf: Reuters

2015’te altı ay finans bakanlığı yapan, sonrasında dönemin başbakanı Aleksis Çipras başta olmak üzere parti politikalarına tepki göstererek istifa eden Varufakis, 2023 tahminlerinde bulundu. Varoufakis, ABD’nin, nüfuzunu artıracağını ve avro bölgesinin ekonomik olarak gerileceğini söyledi.

Varufakis’in tahminleri şöyle:

* Ukrayna’da süren savaşı sona erdirmek için diplomatik bir sürece duyulan ihtiyacın farkına varılacak ama bu, AB’nin bu savaşta önemli bir rol oynamaktan aciz olduğunu da gösterecek. Bu görüşmelerde Avrupa’yı kim temsil edecek? Doğu Avrupa ve kuzey ülkeleri ne Paris’e ne de Berlin’e güveniyor.

* Alman merkantilist ekonomik modeli, enflasyon azalsa bile bozulmaya devam edecek. Bu, Almanya bağlı Avrupa ekonomisinin bozulmasına neden olacak.

* Avrupa’nın derinleşen ekonomik ve jeopolitik sıkıntıları, doğal olarak ABD’nin hegemonyasını güçlendirecek ve bununla birlikte, Çin ile yeni bir soğuk savaş tırmanacak. Tüm bunlara kapılan insanlık, türümüzün geleceğinin bağlı olduğu yeşil geçişe yatırım yapmadan bir yıl daha geçirecek.

Varufakis’in istifa etmesinin nedenlerinden biri de Avrupa ve AB politikalarıyla ilgili. AB karşıtlığıyla bilinen Varufakis, ülkesine kredi veren AB’yi teröristlerle kıyaslarken partisiyle ters düşmüştü.