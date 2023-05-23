‘Vartolu’, ‘Teyit’lik oldu

Doğrulama platformu teyit.org, Twitter fenomeni ‘Vartolu’yu yalanlama gereği duydu.

‘Vartolu’, AKP’lilere “Birinci turda Erdoğan’a verdiğiniz oy ikinci tur için de geçerlidir. Yani ikinci tur için sıraya girip eziyet çekmene gerek yok… Otur evinde, çayını demle, çekirdeklerini al sonucu izle “ diye seslendiği bir video çekmişti.

Videonun izlenme sayısı iki günde 4 milyonu geçti.

AKP'li kardeşlerime duyurulur…!

İlk turda Erdoğan'a oy verdiysen o oy hala geçerli.

Tekrar sandığa gitmene gerek yok. pic.twitter.com/lthaXBlbju — VartoLu (@ironik_li) May 20, 2023

Hal böyle olunca Teyit, ‘Vartolu’nun paylaşımını yalanlama gereği duydu: “Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin birinci turunda Erdoğan’a oy veren yurttaşların ikinci turda oy vermesine gerek olmadığı iddiası yanlış. 28 Mayıs günü yapılacak ikinci oylama yeni bir seçim ve her yurttaşın yeniden oy vermesi gerekiyor.”

❌ Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin birinci turunda Erdoğan’a oy veren yurttaşların ikinci turda oy vermesine gerek olmadığı iddiası yanlış.



28 Mayıs günü yapılacak ikinci oylama yeni bir seçim ve her yurttaşın yeniden oy vermesi gerekiyor. 👇 https://t.co/pwYNtjBgIV — Teyit (@teyitorg) May 23, 2023

Teyit’in paylaşımının altına çok sayıda Twitter kullanıcısı, “Bütün büyüyü bozdun” diye yazdı.

‘Vartolu’ da Teyit’in paylaşımını Tayip Erdoğan destekçisi araştırmacı Abdurrahman Uzun’un videosuyla iligili paylaşımını alıntılayarak yanıt verdi.