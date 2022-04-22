Netflix Türkiye’nin en çok izlenen yapımlarından ‘Anatomy of a Scandal / Bir Skandalın Anatomisi‘, konusuyla olduğu kadar mini dizinin yıldızı Sienna Miller’ın kostümleriyle de konuşuluyor.

Moda severler bugünlerde Amerikalı yıldız Sieanna Miller’ı daha yakından takip ediyor. Netflix’te, asistanına tecavüz ettiği iddiasıyla yargılanan İngiliz bakanın karısı Sophie Whitehouse’u canlandıran 41 yaşındaki Miller, ‘üst sınıfa mensup sofistike bir kadın’ın gardırobunu sergiliyor.

Marie Claire, Elle, Vogue gibi moda otoritelerinin sayfalarında, blog yayınlarında ve instagram akışlarında detaylı olarak incelenen bohem şık stili oluşturan parçalarda hemen hemen hiç marka logosu görülmüyor. TechiLive, Sienna Miller’ın ‘varlıklı kadının logoya ihtiyacı yok’ başlığıyla paylaştı.