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Yaramazlara biraz batar!

‘Varlık barışı’ altı ay uzatıldı

‘Varlık barışı’ uygulaması altı ay daha uzatıldı.

İlgili cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayınlandı.


Buna göre, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları, 30 Haziran 2022’ye kadar Türkiye’deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, bu varlıklarını serbestçe tasarruf edebilecek.

Bu varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak.

Varlık barışı uygulamasında vatandaşlık şartı bulunmuyor. Ülkeye getirilen nakit parada gümrük belgesi yeterli oluyor.

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