Van'da toplantı ve yürüyüşler 10 gün yasak

Van’ın Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır’ın görevden alınıp yerine ‘kayyım’ atanmasından sonra şehirde toplantı ve yürüyüşler 10 gün yasaklandı.

Fotoğraf: Van Valiliği

Bu akşam, (29 Kasım) Van’ın Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır’a ‘PKK/KCK terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ suçundan üç yıl bir ay hapis cezası verilmesinden sonra belediyeye ‘kayyım’ atanmıştı.

Kararın ardından Van Valiliği, şehirde 29 Kasım-8 Aralık arasında, toplam 10 gün sürecek şekilde toplantı ve yürüyüşlerin yasaklandığını duyurdu.

Buna göre şehirde sadece valilik ve kaymakamlığın uygun gördüğü etkinlikler düzenlenebilecek.

Valiliğin açıklaması şu şekilde:

“(…) Van ili coğrafi sınırları içerisinde 29.11.2024 tarihinden geçerli 08.12.2024 tarihi de dahil olmak üzere (10) gün süre ile, Valilik ve Kaymakamlık makamlarınca uygun görülenler hariç olmak üzere, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava toplantıları ve kapalı yer toplantıları, basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması/açılması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması ve her türlü protesto eylemi şeklindeki faaliyetler 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri doğrultusunda yasaklanmıştır.

Belirtilen tarihler arasında, ilçelerimizden veya çevre illerden bireysel veya toplu olarak veya ilimiz güzergâhını kullanarak, her türlü kanuna aykırı eylem etkinliğe katılım sağlanmasının önlenmesi amacıyla, kanuna aykırı eylem/etkinliklere katılması muhtemel şahıs/şahıslar/grup/grupların 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. Maddesinin (c) fıkra hükümleri gereğince ilimiz ve ilçelerimizden giriş ve çıkışlara, buralardan bireysel veya toplu olarak çıkışlarına ve bu kapsamda belirtilen yere geçişler için başka illerden gelerek ilimiz güzergâhının kullanılmasına İZİN VERİLMEMESİ kararı alınmıştır.