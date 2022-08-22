Van’da sahte içkiden ölenlerin sayısı dörde yükseldi

Van’da sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı dörde yükseldi.

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Van’da 19 Ağustos’ta sekiz kişi, sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştı.

Alınan beyanlar doğrultusunda, zehirlenenlerin il dışından getirilen malzemelerle imal edilen sahte alkolü tükettikleri belirlenmişti. Tedavi altına alınan, aralarında hakkında işlem yapılan ve alkol üretiminde kullanılan malzemeleri temin edenin de bulunduğu iki kişi hayatını kaybetmişti.

Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, kentte sahte içki tükettikleri değerlendirilen iki kişi daha hayatını kaybetti.

Hastaneye kaldırılan altı kişinin tedavisi ise Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sürüyor.