Van’da minibüsün üzerine çığ düştü: Bir ölü

📍Van

Bugün saat 19.14 sıralarında Van ilimiz Başkale ilçesinde bir minibüsün üzerine çığ düştüğü bilgisi alınmıştır.



Olay bölgesine #AFAD, 112 Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edilmiştir.



Arama kurtarma çalışmaları sonucunda 12 vatandaşımız yaralı olarak kurtarılmış olup bir…