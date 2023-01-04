Van’da iki sözleşmeli er, sığınmacı kadına tecavüz suçlamasıyla tutuklandı

Van’ın Saray ilçesinde Oğuzhan K. ve Ahmet Can D. adlı iki sözleşmeli erin, Afgan sığınmacı L.M.’ye tecavüz ettikleri gerekçesiyle tutuklandığı bildirildi.

Askerler, ‘tecavüz’ suçlamasıyla tutuklandı. (Fotoğraf: Arşiv)

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre 2 Ocak’ta, 17 Bangladeş uyruklu sığınmacı ve Afgan L.M. askerlerce gözaltına alındı. Haberde gözaltı sebebi yazılmadı.

Haberde Karakolda kadın görevlinin bulunmaması nedeniyle iki sözleşmeli erin önce L.M.’nin üstünü aradıkları, sonra da gözetleme kulesine götürerek tecavüz ettikleri yazıldı.

Habere göre L.M.’nin çığlık atmasıyla başka askerler yardıma geldi ve iki sözleşmeli er gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alınan askerler ‘tecavüz’ suçundan Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Olayla ilgili Saray başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmaya gizlilik kararı getirildi.

Gazeteci Takva: Olay sınır dışı sırasında oldu

Van’da çalışan gazeteci Ruşen Takva, Twitter hesabı üzerinden zanlıların ifadelerinde söylediklerini paylaştı.

Takva’nın aktardığına göre zanlılardan Oğuzhan K. verdiği ilk ifadede suçlamayı reddetti ama sözleşmeli er olan görev arkadaşı Ahmet Can D. olay sırasında beraber olduklarını söyledi. Zanlılar tutuklandıktan sonra L.M. adli tıp kurumuna sevk edildi.

Takva’nın aktardığına göre zanlılar, sığınmacıları sınır dışı etmek için gözaltına aldıklarını söyledi. Grubu deport etmek için sınıra götüren kolluk personelleri arasında bulunan zanlılar, mağdur L.M.’yi ‘bir bahaneyle’ gruptan ayırarak tuvalete götürdü ve burada zorla cinsel ilişkiye girdi.

Gazeteci, şunları yazdı: “Zanlılardan Ahmet Can D. tuvaletten çıktıktan sonra mağdur L.M. çığlık attı. Olay yerine diğer askeri personellerin gelmesiyle durum açığa çıktı. L.M. karakol komutanı teğmen B.B.’ye kendisine tecavüz edenleri teşhis etti.”