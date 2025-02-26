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Yaramazlara biraz batar!

Van'da gösterilere 15 gün daha yasak

Van’da 11 Şubat’ta başlayan gösteri yasağı 15 gün daha uzatıldı.

Fotoğraf: DEM Parti

11 Şubat’ta Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Abdullah Zeydan’a ‘örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmeye teşebbüs’ suçlamasıyla üç yıl dokuz ay hapis cezası verilmişti.


Valilik cezanın ardından il genelinde gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarını 26 Şubat’a kadar 15 günlüğüne yasaklamıştı.

Üç gün sonraysa Zeydan görevden uzaklaştırılarak yerine Van Valisi Ozan Balcı ‘kayyım’ atanmıştı.

Valilik yasaklara 15 gün daha ekledi. Bugünden itibaren il genelinde 13 Mart’a kadar bildiri, broşür ve el ilanı dağıtmak dahil her türlü gösteri, yürüyüş ve eylem yasak.

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