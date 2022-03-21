Van’da göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle yedi kişiye tutuklama

Van’da göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen yedi şüpheli tutuklandı.
Van İl Emniyet Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerinin geçen hafta üç operasyon düzenlediğini açıkladı.
Açıklamaya göre kentte göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamındaki operasyonlarda sekiz organizatör gözaltına alındı, aramalarda altı sahte pasaport ve yedi sahte oturma izin belgesi bulundu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden yedisi tutuklandı.