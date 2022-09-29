Van’da 3 bin 478 siteye erişim engeli

Van’da yılbaşından beri suç içerikli paylaşım içerdiği gerekçesiyle 3 bin 478 internet sitesine erişim engellendi.

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Valilik, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı maddeyi özendirme, yasa dışı bahis, müstehcen, zararlı yazılım barındıran oltalama ve diğer suç içerikli paylaşımları içeren internet siteleri ve sosyal medya hesaplarının tespiti için çalışma başlatıldı.

Yurt dışında yayın yapan 1038’i müstehcen içerikli, 1147’si yasa dışı bahis ve 50’si uyuşturucu kullanmayı alenen özendiren paylaşımların olduğu belirtilen 3 bin 478 internet sitesi tespit edildi.

‘5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Kanunu’ gereğince bu sitelere erişim engellendi.