Van Urartular dönemine ait anıtsal yapı grubu bulundu

Van’ın Tuşba ilçesinde geçen yıl izinsiz kazı sırasında tespit edilen alanda yürütülen arkeolojik kazılarda Urartular dönemine ait yeni bir anıtsal yapı grubu ortaya çıkarıldı.

Fotoğraflar: AA

Kent merkezine 30, Ayanis Kalesi’ne ise 3 kilometre mesafedeki Garibin Tepe’de geçen yıl definecilerin izinsiz kazıları sırasında tespit edilen bölgede başlatılan kazı çalışmaları sürüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle Van Müzesi başkanlığında ve Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Işıklı’nın bilimsel danışmanlığında yürütülen kazılarda, tepenin güney kısmında içinde 13 pitosun (küp) bulunduğu yeni bir anıtsal yapı grubu gün yüzüne çıkarıldı.

AA’nın haberine göre Işıklı, alanda yürütülen çalışmalarda sürekli yeni buluntularla karşılaştıklarını anlattı.

Kaçak kazılar sırasında alanın tahrip edildiğini belirten Işıklı, şunları kaydetti:

“Çok iyi korunmuş bir kerpiç mimariyle karşılaştık. Burası hala birçok soru işareti barındırmakta. Kale mi yerleşim mi yoksa özel bir alan mı bunun cevabını vermek zor. Ama ilk emareler gösteriyor ki Ayanis Kalesi’ndeki gibi kraliyet ve dini mekanların ön plana çıktığı çok özel bir yerleşim alanı. Normal bir kale değil. Bir savunma duvarına henüz rastlamadık. Tam aksine anıtsal ve çok özel işlemelere sahip bir mimari bizi karşıladı. Jeoradarla alanı taradık. Tam olarak işlevini bilmiyoruz ama dini, krali boyutu olan anıtsal bir yapı grubuyla karşı karşıyayız. Çok özel bir alan olduğu muhakkak. Şimdiye kadar 13 büyük pitos bulduk. Hepsini daha açmadık. Hububat ya da su depolamak amacıyla kullandığı tahmin ediliyor.”