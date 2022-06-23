Van Gölü’ndeki ‘su altı peribacaları’ görüntülendi

Van Gölü’nde ‘su altı peribacaları’ olarak bilinen ve uzunlukları 23 metreyi bulan dikitler (mikrobiyalit) görüntülendi.

Fotoğraflar: AA

Van Gölü’nde 2-3 kilometrelik alanı kaplayan mikrobiyalitler, dalış yapanların ilgisini çekiyor. Su altı görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan yedi dalgıçtan oluşan ekiple Altınsaç koyunda, en uzunu 23 metre olan dikitleri kayıt altına aldı.



Van Gölü’nün farklı noktalarında bu yapıları görmenin mümkün olduğunu, su altı kamerasıyla görüntüledikleri her bir mikrobiyalitin oluşumunun yüzyıllarca sürdüğünü anlatan Ceylan şunları söyledi:

“Gölün tabanında tatlı suyun çıktığı noktalarda oluşurlar. Fito bentik algler ve siyano bakterilerin fotosentezi sonucu oluşan kalsiyum karbonat çökeltilerdir. Kaya tipi yapıları sebebiyle cansız görünebilir ancak canlı ve sürekli büyür. Yapıları dolayısıyla mercanlara benziyor.

Şu ana kadar birçok farklı noktada tespit ettik. En yükseği 23 metre. Bunlar yaşayan organizmalar. Benzerine Salda Gölü’nde rastlıyoruz. Özellikle bu yapıların olduğu noktalar hassas bir şekilde korunmalı. Van Gölü’nde sadece bir dalış okulu var. Dalış okullarının sayısını artırarak bu yapılar turizme de kazandırılabilir.”