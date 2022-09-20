Van Gölü’nün mercanları: 32,2 metrelik mikrobiyalit görüntülendi

Van Gölü’nün Altınsaç bölgesinde su altı görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan tarafından 32,2 metre uzunluğunda mikrobiyalit görüntülendi.

Fotoğraflar: AA

Aynı bölgede üç yıl önce 23 metre uzunluğunda dikitler tespit eden Ceylan, AA muhabirine, ‘Van Gölü mercanları’ diye hitap ettikleri mikrobiyalitlerin göldeki ekosistem açısından önemli olduğunu söyledi.

Ceylan, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin eğitim dalışı sırasında söz konusu mikrobiyalitin fark edildiğini söyledi: “Haberdar olunca bölgeye gelerek göle daldığımızda 32,2 metre boyunda yeni mikrobiyaliti kayıt altında aldık.

En büyük

Şu anda Van’da, dünyada kayıt altına alınan ve belgelenen en büyük mikrobiyalit bu. Mikrobiyaliti, Van Diving Edremit Dalış Okulu eğitmenleri ile Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Çelikel’le görüntüleyerek tarihe bir iz düştük. Yüzeyde 23 derece olan su sıcaklığı dipte 6 derece olarak bilgisayarımıza kayıtlandı.”

‘Su altı peribacaları’ olarak adlandırılan mikrobiyalitlerin yaşayan organizmalar olduğunu, görenlerin taş zannedebildiğini belirten Ceylan şöyle devam etti: “Taş olsa büyüyemez. Bunlar büyüyen canlılar ve Van Gölü için çok önemli. Mikrobiyalitler dünyada da çok önemi.

Türkiye’de tek yer

Birçok ülkede kayıt altına alındı ama Türkiye’de mikrobiyalitlerin olduğu tek yer Van Gölü. İçlerinden tatlı su kaynakları çıkıyor, bunları da görüntüledik. Bu tür şeyler bizi heyecanlandırıyor. Bu gelişmeden sonra dalış için çok sayıda insan buraya gelecek. Bu da Van için büyük bir katkı olacaktır.”