Van Gölü’nde çekilme: Urartu limanı ortaya çıktı

Van’ın Erciş ilçesinde Urartular dönemine ait kalenin alt kısmında, gölde yaşanan çekilme sonucu bir liman ortaya çıktı.

Fotoğraflar: AA

Sıcaklıkların artmasına bağlı buharlaşma, yağışlar ve hava şartları Van Gölü’nde belirli dönemlerde su seviyesinde değişime neden oluyor. Bu nedenle gölün kıyı kesimlerinde, son zamanlarda yaşanan çekilme dikkat çekiyor.

Çekilme nedeniyle daha önce birçok yapının, teknenin ortaya çıktığı ilçede, Urartuların deniz taşımacılığında kullandığı kalenin sahil kesiminde o döneme ait 11 basamaklı liman görünür hale geldi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Erol Uslu, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu, Van Müzesi yetkilileri, Urartu döneminde tekne ve gemilerin kaleye malzeme taşınmasın kullanıldığı düşünülen alanda inceleme yaptı.

Çavuşoğlu, AA muhabirine, limanın ‘Beylerin Kalesi’ olarak adlandırılan tescilli kalenin eteklerinde yer aldığını söyledi. Urartular döneminde buranın Liman Kalesi olarak kullanıldığını, gölün birleşme noktasındaki yaklaşık 20 metre yükseklikteki ana kayaya gemilerin rahat yanaşabilmeleri için 3 metre genişliğinde liman yapıldığını aktardı.

Urartuların Van Gölü’nü aktif olarak kullandığını, kaleler arasında deniz taşımacılığına önem verdiğini söyleyen Çavuşoğlu şöyle konuştu: “Buradaki önemli husus, deniz taşımacılığında kullanılan ağır yüklerin daha rahat boşaltılması, teknenin daha rahat durabilmesi için bir bölüm açıldığını görüyoruz. Urartuların, Van Kalesi’nden itibaren hem güneye hem de batıya doğru kaleler inşa ettiğini biliyoruz. Bu kalelerin büyük bölümü Van Gölü’nün kenarında. Ayanis, Kef kaleleri bunlara örnek.”

İlk kez böyle bir yapıyla karşılaşıldı

Çavuşoğlu, doğal koyların Urartular için liman vazifesi gördüğünü ancak bugüne kadar bunlara ait bir kalıntının bulunmadığını anlattı: “Van Gölü’nün sularının çekilmesiyle teknenin yaklaşabileceği, sabitlenebileceği bir alan ortaya çıkmış durumda. Buranın yüklerin boşaltılması için yapıldığını görüyoruz. Hemen kalenin altında yer alıyor. Böyle bir yapıyla ilk defa karşılaşıyoruz. Bizim için önemli bir şey. Van Gölü sularının Urartu döneminde biraz daha yüksek olduğunu gösteriyor çünkü hemen altındaki çıkıntı noktası açılmamış. Ana kayaya sağlı sollu dikdörtgen şeklinde basamaklar oluşturarak göle doğru açılmış durumda.”