Van depreminde cezaevinden kaçan hükümlü yakalandı

Van’da 2011 yılında meydana gelen deprem sonrasında cezaevinden firar eden hükümlü yakalandı.

Fotoğraf: www.adalet.gov.tr

23 Ekim 2011’de meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle 601 kişi hayatını kaybetmiş, 4 bin 152 kişi yaralanmış, 2 bin 262 bina yıkılmıştı. 1000’e yakın hükümlü ve tutuklunun kaldığı Van M Tipi Kapalı Cezaevi’nin arka taraftaki duvarı deprem sırasında yıkılmıştı. Onlarca mahkum firar etmiş, bazıları paniğe kapılıp kaçtıklarını söyleyerek cezaevine dönmüştü.

Valilik, kaçan mahkumlardan birinin İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yakalandığını açıkladı.

Açıklamaya göre 2011’de firar eden bir hükümlünün İran’dan Van’a geldiği bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

17 yıl 8 ay hapis cezası bulunan E.D., ekiplerin takibi sonucu Başkale ilçesinde yakalandı.

Hükümlü, işlemlerin ardından Van T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü’ne teslim edildi.