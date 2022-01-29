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Yaramazlara biraz batar!

‘Uzun Covid’ araştırması: Nefes darlığı yaşayanların akciğerlerinde ‘mikro hasar’

‘Uzun Covid’ hastalarının akciğerlerinde bazılarının hastalığı geçirdikten uzun süre sonra hala nefes darlığı yaşamasının nedenini açıklayabilecek anormallikler bulundu.

36 hastanın dahil edildiği pilot çalışmadan elde edilen bulgular, Covid’in akciğerlerde rutin testlerde (röntgen, tomografi) tespit edilemeyen mikroskobik hasara neden olabileceği ihtimalini gündeme getirdi.


Nefes darlığı ‘uzun Covid‘ hastalarının çoğunda görülen bir semptom ancak bunun solunum düzenindeki değişiklikler, yorgunluk veya daha temel bir durumla ilişkili olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Çalışmanın yazarlarından Oxford Üniversitesi’nde danışman Dr. Emily Fraser’a göre bulgular akciğer sağlığının zarar görebildiğini vurgulayan ilk kanıt: “Bu ‘uzun Covid‘ hastalarında nefes darlığı yaşayanlarda akciğer anormalliklerini gösteren ilk çalışma. Virüsün akciğerlerin mikro yapısında ya da pulmoner damarında bir tür kalıcı anormalliğe neden olduğunu gösteriyor.”

Dr. Fraiser ayrıca bulguların klinik öneminin netleşmesi için daha çok araştırmanın yapılması gerektiğini vurguladı.

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