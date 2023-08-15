Uzmanlar borsada ‘düzeltme’ bekliyor

Borsa İstanbul’da soluksuz yükseliş sekiz haftadır devam ederken, uzmanlar olası bir düzeltme hareketinin 8000-8200 puan seviyelerinde yaşanabileceğine dikkat çekiyor.

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Borsa İstanbul, aralıksız yükselişini sekizinci haftaya taşırken; yeni haftanın ilk işlem gününde de rekor serisine devam etti. Endeks 8000 puana yaklaşıyor. Özellikle seçim belirsizliğinin geride kalmasıyla kuvvetli bir performans sergileyen BIST 100 endeksi, yılbaşından bu yana yüzde 40, seçimin sonuçlandığı zamandan bu yana ise yüzde 68 artış gösterdi.

Piyasa profesyonelleri, borsada bir düzeltme hareketinin yaşanabileceğine dikkat çekerken, bunun daha sağlıklı bir görünüme işaret edebileceğini vurguluyor.

Ekonomi gazetesinden Şenay Zeren’e konuşan Tuncay Turşucu, ”Hisse senetlerindeki mevcut risk iştahının devam edebileceğini düşünüyoruz. Bu noktada zaman zaman kâr satışları görmemiz mümkün. 8200 seviyesi endekste önemli bir teknik hedef konumunu aldı. Bu seviyelerde kâr satışları yaşanabilir” dedi.

Ata Portföy Genel Müdür Yardımcısı Batuhan Özşahin’se şunları söyledi: ”Endeksin ulaştığı 7800 seviyesinden 8000-8200 bandına kadar yükselişin devam edebileceğini düşünüyoruz. Bir kâr realizasyonu, her şeyi daha sağlıklı hale getirecektir. Burada da geleceğimiz noktanın 7200 puan olabileceğini, onun altındaki önemli desteğin de 6800 olduğunu düşünüyoruz.”