Uzmanından görme bozukluğunda ‘sarı nokta’ uyarısı

Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Sadullah Keleş, görme bozukluğunda ‘sarı nokta’ hastalığına dikkati çekerek, göz muayenesinde rutinin yanı sıra kapsamlı bir retina muayenesinin yaptırılmasını önerdi.

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Göz hastalıklarının bir kısmı doğuştan olduğu gibi, bir kısmı sonradan oluşabiliyor. Göz hastalıklarının uzman hekimler tarafından takip ve kontrolü büyük önem taşıyor.

Retinanın en net gören bölgesinin sarı nokta alanı olarak adlandırıldığını belirten Keleş, bu bölgede soruna neden olan pek çok hastalık bulunduğunu belirtti.

Bunlardan en dikkati çekenin, yaşa bağlı gerçekleşen sarı nokta hastalığı olduğunu vurgulayan Keleş, genetiğin sarı nokta hastalığında önemli rolü olduğunu, 55 yaş sonrası kişilerde, sigara içmenin ve yetersiz beslenmenin sarı nokta hastalığında önemli risk faktörü olduğunu bildirdi.

Keleş, sarı nokta hastalığı farklı kişilerde değişik belirtilerle ortaya çıkabildiğini vurgulayarak, “Her iki göz birden etkilenirse okurken veya çalışırken zorluk hissedilmeye başlanır. Bu durumda, baktığınız noktanın ortasında koyu karanlık bir bölge olur, baktığınız noktadaki düz çizgilerde bükülmeler görülür, renkler daha soluk görünür” dedi.

Hastalığın erken dönemlerde tanı koymanın kolay olmadığını belirten Keleş, erken tanının hastalığın tedavisinde büyük önem taşıdığını kaydetti.

Keleş, düzenli göz muayenesinin önemine değinerek, şu değerlendirmelerde bulundu: “Göz muayenesinde görme keskinliğinin değerlendirildiği rutin muayenenin yanı sıra kapsamlı bir retina muayenesi sarı nokta hastalığının tanısında büyük önem taşımaktadır. Sarı nokta bölgesini ilgilendiren farklı hastalıklar da bulunuyor. Sarı nokta zarı, sarı nokta çekintisi, sarı nokta deliği gibi tedavileri cerrahi olan başka hastalıklar da var. Sarı nokta bölgesini ilgilendiren genetik geçişli hastalıklar da vardır. Diyabet ve bazı ilaçlar da sarı nokta bölgesini etkileyerek görme problemlerine sebep olabilmektedir.”

‘Şaşılık sonradan da oluşabilir’

Keleş, halk arasında şaşılık olarak bilinen gözlerde kayma hakkında da bilgi vererek, şaşılığın, gözlerden birinin bakılan objeye odaklanamama durumu olarak tanımladı.

Şaşılığın doğuştan veya sonradan da olabileceğini belirten Keleş, şunları kaydetti: “Şaşılık göz tembelliği, derinlik hissi kaybı ve kozmetik problemlere neden olur. Tedavide görmenin korunması ve gözlerin tekrar paralel konuma getirilmesi amaçlanır. Tedavide birçok yöntem olsa da gözlük, cerrahi veya ikisinin kombinasyonu temel yaklaşımlardır. Şaşılık tedavisinin mutlaka uzman bir hekim tarafından yapılması gerekir. Doğuştan gelen şaşılık vakalarında tedavinin 7 yaşından önce tamamlanmasını öneriyoruz. Herhangi bir yakınması olsun veya olmasın her çocuğun ilkokul çağından önce en az bir kez uzman bir hekim tarafından muayene edilmesi gerekir.”