Uzmanın ‘ucuz bina’ uyarısına bakandan yanıt: TOKİ’yi devreye sokarız

Verilen desteklerle sağlam bina yapılamayacağını söyleyen Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür’e Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki yanıt verdi. Özhaseki, deprem bölgelerindeki yeni yapıların denetleneceğini, aksama görüldüğünde Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) devreye gireceğini söyledi.

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Görür, 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilde yapılacak inşaatlar hakkında uyarılar bulunmuştu. Bakan Özhaseki’nin sözlerine atıf yapan Görür, verilen desteklerle vatandaşın ucuz bina yapabileceğini, daha iyisini yapamayacağını kaydetti.

‘İlgililer‘e seslenen Görür, Twitter’dan şunları yazdı:

*Sayın Şehircilik Bakanının ağzından duydum. Evlerini yaptıracak insanlara maddi yardım yapıp kredi vereceklermiş. Bu bir bakıma çok güzel ama amaca ulaşamaz.

*Deprem bölgelerinde deprem dayanımlı kaliteli binalara ihtiyaç var. Vatandaşa yardım edip kendi inşaatını yap dersen vatandaş alel acele ucuz binalar yapar ve içine girer. Zaten verilen destek de daha iyisini karşılamaz. Deprem bölgesinin jeolojik ve zemin karakteri gereği özellikli binalara ihtiyacı var. Bu da herhangi bir müteahhitle ve alelusul bir yapıyla olmaz. Lütfen TOKİ ve özel tasarlanmış binalarla bu işi bitiriniz.

İlgililere!!

Sayın Şehircilik Bakanının ağzından duydum. Evlerini yaptıracak insanlara maddi yardım yapıp kredi vereceklermiş. Bu bir bakıma çok güzel ama amaca ulaşamaz. Deprem bölgelerinde deprem dayanımlı kaliteli binalara ihtiyaç var. Vatandaşa yardım edip kendi inşaatını yap… — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) July 8, 2023

Bakandan yanıt

Bakan Özhaseki de Görür’e Twitter’dan yanıt verdi. Bu inşaatların kontrolünün yapılacağını söyleyen Özhaseki, burada bir aksama gördüklerinde TOKİ’yi devreye sokacaklarını yazdı. Özhaseki’nin paylaşımı şöyle:

*Hiç kimse merak etmesin; 11 ilimizdeki afet dönüşüm sürecinin her bir safhasını, ruhsattan meskene kadar her bir adımı, belirttiğimiz dört kırmızı çizgiden ödün vermeden adım adım denetleyeceğiz.

*Yine hibe ve kredileri, inşaatların hak ediş seviyelerine göre vererek, inşa aksamalarının da önüne geçecek ve her bir projeyi, bölgede kurduğumuz ‘Yapım ve Dönüşüm Ofisleri’ ile takip edip, kontrol edeceğiz.

*Eğer taahhüt edilen inşaatlarda bir aksama olursa Bakanlığımızın ve ülkemizin yüz akı TOKİ’miz devreye girerek inşa faaliyetini tamamlayacak. TOKİ bu sürecin en büyük güvence noktası olarak hazır bulunacak.