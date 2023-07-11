Uzmanı anlattı: Borsadaki düzeltmeler alım fırsatı

Phillip Capital yöneticisi Üzeyir Doğan, orta vadede borsadaki düzeltmelerin alım fırsatı olduğunu söyledi.

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Seçim sonrası borsada başlayan yükseliş sürüyor. Rekor serisi dün de devam etti.

Piyasaların gözü artık Merkez Bankası’nın 20 Temmuz’daki faiz toplantısına çevrilmiş durumda. Geçen ay faiz artışı beklentinin altında kalmıştı. 20 Temmuz’daki toplantıysa ekonomi yönetiminin nasıl ilerleyeceğiyle ilgili yön çizecek. Diğer taraftan ekonomi kurmaylarının ve devamında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Körfez ziyaretleri sermeye girişleri konusunda beklentileri artırıyor.

Diğer yandan piyasa için başka bir göstergeyse ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı. Fed’in 25 baz puanlık faiz artışına kesin gözüyle bakılıyor.

Üzeyir Doğan, iç ve dıştaki bu gelişmelerin borsada kısa vadeli düzeltme yaratması durumunda, bunun orta vade için iyi bir alım fırsatı olacağını söyledi.

Doğan’ın Dünya’daki yazısının ilgili kısmı şöyle: ”Piyasa buradan kendine bir hikaye çıkartma peşinde ve hisse ve sektör bazlı hareketler bu beklenti nedeniyle ön plana çıkıyor. Yukarıda saydığımız riskler kısa vadeli bir düzeltmeye neden olacak olursa bunun orta vade için iyi bir alım fırsatı olacağı kanaatindeyiz.”