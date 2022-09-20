Uzayda rekor kırmıştı: Kozmonot Polyakov hayatını kaybetti

En uzun uzay yolculuğu rekorunu elinde tutan kozmonot Valeri Polyakov, 80 yaşında hayatını kaybetti.

Mart 1995’te Kazakistan’a indiğinde çay içerek kutlama yapmıştı. Fotoğraf: Reuters

Rusya vatandaşı Polyakov, 1994-1995’te Mir Uzay İstasyonu’nda 437 gün geçirmişti. İnsanların Mars’a uzun bir yolculuk yapmaları halinde ‘akıl sağlıklarını koruyup koruyamayacaklarını’ araştırmıştı.

Rusya Uzay Ajansı Roskosmos, SSCB döneminin kahramanlarından diye nitelediği Polyakov’Un ölümünü açıklarken ölüm sebebinden bahsetmedi. Telegram üzerinden yapılan paylaşımda, Polyakov’un insan bedeninin Dünya’nın yörüngesinin ötesine, derin uzaya, uçuş yapabileceklerini kanıtlamaya yardımcı olduğu belirtildi.

1942’de, başkent Moskova’nın güneyindeki Tula kentinde dünyaya gelen Polyakov, ilk kez Ağustos 1988’de uzaya ‘fırlatıldı’, yolculuğu sekiz ay sürdü. Altı yıl sonra da en uzun yolculuk rekorunu elde etti.

8 Ocak 1994- 22 Mart 1995 arasında Dünya’nın yörüngesini 7 bini aşkın kez turlayan Polyakov, bu yolculuk süresinin Mars’a gidip geri dönmeye eşdeğer olduğunu söyledi. 2001 yılında emekli oldu.