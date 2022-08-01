Uzay Yolu’nun oyuncusu hayatını kaybetti: Siyah kadınların gücünü gösteren isim

Bilim kurgu dizisi Uzay Yolu’nda Teğmen Nyota Uhura’yı canlandıran ABD’li oyuncu Nichelle Nichols, 89 yaşında hayatını kaybetti.

Fotoğraf: www.thewrap.com

1960’larda yayınlanan dizideki rolüyle ABD’de ‘otoriteyi temsil eden bir figürü’ canlandıran ilk siyah kadın oyunculardan biri olarak adından bahsettiren Nichols’ın oğlu Kyle Johnson, annesinin cumartesi akşamı doğal sebeplerden dolayı öldüğünü açıkladı.

Facebook’tan haberi duyuran Johnson, ”Hepimiz için parıldayan büyük bir ışığın artık bizi aydınlatamayacağını üzülerek bildirmek zorundayım. Bizler ve gelecek kuşaklar için ilham kaynağı olmaya devam edeceğinden eminim” yazdı.

Uzay Yolu, siyahlara ve azınlıklara mensup oyunculara yer vererek ülkedeki basmakalıp düşüncenin, önyargıların dışına çıkmıştı. Bunun en güzel örneklerinden biri Nichols’tı.

Nichols, dizideki performansı sonrasında ABD Uzay ve Havacılık Dairesi NASA tarafından Afrika kökenli kadınları astronot olmaya teşvik etmesi, onlara ilham kaynağı olması için görevlendirilmişti.

Dizi 1969’da sona erince çekilen Uzay Yolu filmlerinin altısında rol alan Nichols, kadınları ve azınlıkları uzay programında yer almaya teşvik eden NASA’nın elçilerinden biri olmuştu.

ABD basını Nichols’ın ölüm haberlerinde onu ‘siyah kadının gücünü gösteren isim’ diye niteledi.