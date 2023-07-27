Uzay araştırmaları tarihinin en ikonik parçası açık artırmada

Uzaydaki olası ‘akıllı yaşam’a mesaj göndermek üzere Dünya’ya ait ses ve görüntülerden oluşturulan ‘Voyager Altın Kayıtları’nın bir kopyası, açık artırmaya çıkıyor. Kayıtların 400 bin ila 600 bin dolara alıcı bulması bekleniyor.

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CNN‘nin haberine göre, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı’nın (NASA) 1977’de ‘Voyager 1 ve 2’ uzay araçlarıyla gönderdiği insanlık tarihinin ilk yıldızlar arası mesajı bu kayıtlar, 59 farklı dilde selamlama ifadesinin yanısıra Dünya’ya ait 115 görüntü içeriyor.

1996’da hayatını kaybeden astronom Carl Sagan ve eşi Ann Druyan tarafından kaydedilen NASA’nın ‘Voyager Altın Kayıtları’nın bir kopyası New York’ta açık artırmaya çıkarılıyor.

El yazısıyla hazırlanan etiketlerle orijinal kutularında duran plaklardan ilki, Birleşmiş Milletler (BM) delegelerinin konuşmalarını ve çeşitli sesleri, ikincisi ise çeşitli kültürlere ait müzikleri içeriyor.

Sekiz kopyadan ikisi uzayda

Söz konusu kayıtların bakırdan yapılmış ve altın kaplamalı sekiz kopyasından ikisi uzaya gönderilirken, her bir plağın kapağında güneşin konumunu gösteren sembollerle plağın nasıl kullanılacağı hakkında talimatlar bulunuyor.

NASA’nın ‘Voyager 1 ve 2’ uzay araçları, Voyager 2’nin ek finansmanıyla 1986’da Uranüs’ün ve 1989’da Neptün’ün yakınından geçmesini sağlayacak nadir bir gezegen hizalanmasından yararlanmak için 1977’de fırlatılmıştı.

Her iki uzay aracı da Jüpiter, Satürn ve yıldızlar arası uzay keşiflerine katılmış ve detaylı görüntüler çekmişti. ‘Voyager 1 ve 2’, hala Dünya’ya bilgi sağlamaya devam ediyor.