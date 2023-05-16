Uzattığı saçıyla annesine peruk yaptırdı

ABD’li Matt Shanan, kanser tedavisi sırasında saçı dökülen annesine kendi saçından peruk yaptırdı.
Arizona’da yaşayan Melanie Shaha, 2017’de kanseri nüksedince radyasyon terapisi görmeye başladı, saçları döküldü. Bir aile yemeği sırasında 28 yaşındaki oğlu Matt, “Saçımı uzatıp sana peruk yaptıracağım” dedi. Başta şaka olarak yaptığı bu teklifin ne kadar iyi bir fikir olduğuna karar verince saçını uzatmaya başladı.
Matt Shaha’nın üç yıla yakın kesilmeyen saçları peruk yapıldı, bir kuaför tarafından modern şekilde kesilip boyandı.
Saç zaten onun
Altı çocuk annesi Melanie Shaha, “Hastalığı çok önemsemesem de hasta görünmek istemiyorum” diyor. Matt ise “Lafını etmeye değmez, zaten saçımı bana veren de o” diyerek annesine destek olmaya devam ediyor.
Geçtiğimiz aylarda Today’de yayınlanan hikaye bugünlerde sosyal medyada yeniden viral olarak kalpleri ısıtmaya devam ediyor.
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