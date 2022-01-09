Uyuşturucuyla mücadelede operasyon, gözaltı ve tutuklu sayısında artış

İçişleri Bakanlığı, 2021 yılında uyuşturucuyla mücadele kapsamında 26 bin 128 kişinin tutuklandığını duyurdu.

Bakanlığın açıklamasına göre emniyet güçlerinin düzenlediği 215 bin 228 operasyonda 293 bin 905 kişi gözaltına alındı.

2021’de 26 bin 128 kişi tutuklanırken, bu sayı 2020’de 23 bin 693’tü.

Yine, 2020’de 158 bin 674 operasyon düzenlenmiş, 229 bin 156 kişi gözaltına alınmıştı.

Ne kadar madde yakalandı?

Operasyonlarda önceki yıla göre yüzde 98,3 artışla 8 milyon 449 bin 424 sentetik ecza, yüzde 97,2 artışla 5 milyon 335 bin 204 captagon, yüzde 76,8 artışla 5 ton 290 kilogram skunk, yüzde 57 artışla 2 ton 129 kilogram sentetik kannabinoid, yüzde 54,4 artışla 20 ton 457 kilogram eroin ve yüzde 28,4 artışla 4 ton 776 kilogram metamfetamin bulundu.

Ek olarak 70 milyon 225 bin 427 kök kenevir bitkisi, 5 milyon 975 bin 214 ecstasy, 57 ton 693 kilogram esrar ve 614 kilogram kokain yakalandı.

Ayrıca, ülke genelinde 107 bin 884 metruk binanın yüzde 82’si, yani 72 bin 192’si yıkıldı, 16 bin 371 metruk binanın ise metrukluk özelliği giderildi. Yüzde 17,91’ine yönelik yıkım ve ıslah çalışması sürüyor.

Geçen yılın ilk 11 ayında uyuşturucuya bağlı ölümler 175’ten 160’a geriledi.