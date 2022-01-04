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Yaramazlara biraz batar!

2021’deki narkotik operasyonlarında 264 bin 202 kişi gözaltına alındı

Türkiye genelinde narkotik ekiplerince geçen yıl düzenlenen operasyonlarda 264 bin 202 şüpheli gözaltına alındı.

AA’nın Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı verilerinden derlediği bilgiye göre narkotik ekipleri Türkiye genelinde 2021’de 193 bin 213 operasyon düzenledi.


Şüphelilerin ev, araba, iş yeri ve gösterdikleri yerlerde yapılan aramalarda 19,3 ton marihuana, 1,2 ton skunk, 478 kilogram kokain, 3,8 ton metamfetamin, 4,5 milyon captagon, 4,4 milyon ecstasy, 5,5 milyon sentetik ecza, 1 milyon kök kenevir bitkisi, 1,9 ton bonzai ile 59 kilogram bonzai hammaddesi ele geçirildi.

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