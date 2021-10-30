Uyuşturucu operasyonunda ‘başarı belgesi’ alan polisin aracından 25 kilo eroin çıktı

Adana’da iki yıl önce uyuşturucu operasyonundaki başarısı nedeniyle ödüllendirilen polis, aracında 25 kilograma yakın eroin çıkmasının ardından gözaltına alındı.

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Adana ve Konya polisinin ortak çalışması kapsamında, Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Cumhur A.’nın aracı, dün akşam saatlerinde Ereğli yolunda durduruldu.

Uygulama noktasında kimlik kontrolü sırasında bir polise çarparak kaçan Cumhur A., Ereğli-Adana yolunda da kazaya karıştı.

Kaza sonrası gözaltına alınmak istenen polis direnince arbede yaşandı. Bu sırada, görevli bir polisin sağ el parmağı kırıldı, bir diğeri belinden yaralandı.

Cumhur A.’nın otomobilinde 48 parça halinde 24 kilo 600 gram eroin ve iki tabanca bulundu.

Konya Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen şüpheli Cumhur A. ve eşi Nurcan A., sorguya alındı. Polis ve eşi, ifadelerinin ardından ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

‘Başarı belgesi’ varmış

Cumhur A.’nın Adana’nın Kozan ilçesinde 20 Mart 2019’da uyuşturucu hap sevkiyatı ihbarı üzerine düzenlenen operasyon nedeniyle ‘başarı belgesi’ aldığı ortaya çıktı.

Buna göre Cumhur A., söz konusu operasyonda, diğer meslektaşının üzerine çıktığı aracın lastiklerini ateş ederek patlatması sonucu şüphelilerin yakalanmasını sağlamış.

Demirtaş (solda), Cumhur A.’ya belgesini verirken…

Bu nedenle Cumhur A. ve diğer polis, dönemin Adana valisi Mahmut Demirtaş tarafından valilik makamında ağırlanmış. Demirtaş, Türk Polis Teşkilatı’nın 174’üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Cumhur A. ve diğer polise ‘başarı belgesi’ vermiş.