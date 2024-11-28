Uyuşturucu çetesi lideri olmakla suçlanıyor: Arnavutluk'ta bir Türk vatandaşına gözaltı

Almanya’da uluslararası bir uyuşturucu çetesine yönelik soruşturmada bir Türk vatandaşı Arnavutluk’ta gözaltına alındı.

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DW Türkçe‘nin haberine göre Tiran Havalimanı’nda 23 Kasım’da Arnavutluk sınır polisince gözaltına alınan şahsın 57 yaşında olduğu açıklandı.

Şahıs, İran’dan Batı Avrupa ülkelerine Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden tonlarca eroin kaçıran uluslararası bir çetenin azmettiricisi olmakla suçlanıyor.

Dresden Savcılığı’nın soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan şahsın Almanya’ya teslim edilip edilmeyeceğine Arnavutluk makamları karar verecek.

Arnavutluk’taki gözaltı sonrasında Hollanda polisi, şahsın ve sevgilisinin Rotterdam’daki ev ve işyerlerine baskınlar düzenledi.

Dresden Savcılığı ve Federal Emniyet Teşkilatı’nca uzun süredir devam eden soruşturmaya Avrupa polis teşkilatı EUROPOL’ün de destek verdiği belirtiliyor.

Gözaltına alınan Türk vatandaşı, Ağustos 2022’de Hamburg limanında resmi olarak sabun taşınan bir deniz yük konteynerinde ele geçirilen 703 kilogram eroinin taşınmasını organize ve finanse etmekten sorumlu tutuluyor. Söz konusu uyuşturucu Almanya’da şimdiye kadar ele geçirilmiş en büyük miktar eroin olarak kayıtlara geçmişti.

Almanya Federal Emniyet Teşkilatı Eylül 2022’de söz konusu çeteyle bağlantılı olduğu şüphesiyle 40 yaşındaki bir Türk-Sırp vatandaşı, 35 yaşındaki bir İran vatandaşı, 54 yaşındaki bir Alman vatandaşı ve 53 yaşındaki bir Türk vatandaşı hakkında yakalama kararı çıkartıldığını duyurmuştu.