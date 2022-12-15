Uykuyu kovalamayın, size gelmesini sağlayın

Hayatının bir döneminde uyku sorunları yaşamayan olmamıştır desek, çok abartmış sayılmayız. Özellikle son yıllarda ekonomik sorunlar, trafik ve hayatın akışında yaşadığımız stres, işten geç çıkmalar, sosyal medya bağımlılığıyla maruz kaldığımız hem negatif haberler, hem ekranın etkisi uyku sorunlarını artırıyor. Ancak yine de düzgün bir uyku için yapabileceğimiz şeyler var.

Uykuyu etkileyen faktör çok ama neyse ki uykusuzlukla savaşacak formüller var. Fotoğraf: Pixabay

Charlette Bronte, “Jane Eyre” adlı eserinde “Karmakarışık bir zihin, huzursuz bir yastığa dönüşür” diye yazmıştı. Gerçekten de gündüzden sürüklediğimiz stresli düşünceler, uykuya geçişi zorlaştırabiliyor. Bu yüzden de, düzgün bir uyku için uyuduğunuz odanın tam karanlık ve sessiz olması önemli.

Televizyon, bilgisayar ve telefon gibi elektronik cihazlarla yatmaya gitmeden en az bir saat önce vedalaşmak gerekiyor. Kahve ve nikotin gibi uyarıcılarla da öyle…

Depresyon uyku apnesi, huzursuz bacak sendromu, kronik ağrılar gibi sağlık sorunları ile vitamin ve mineral eksiklikleri de uykusuzluğa neden olabiliyor. Eğer bunlardan şikayetçi değilseniz ama yine de uyku problemi yaşıyorsanız, hemen uyku ilaçlarına sarılmadan önce deneyebileceğimiz bazı formüller var.

Nefes teknikleriyle rahatlama

4-4-4 nefes alıp verme tekniğiyle vücudunuzu ve beyninizi rahatlatın. Burnunuzdan 4 saniye derin nefes alın. 4 saniye nefesinizi tutun. Ağzınızdan 4 saniyede derin nefes verin. 5 dakika süreyle bu işleme devam edin. Bu sistemle, oksijen satürasyonu seviyelerinin yüzde 94’e yükseldiği tespit edilmiş.

Yine Dr. Andrew Weil’in 4-7-8 nefesi de sinir sistemini rahatlatarak uykuya geçişi kolaylaştırıyor. Burada yine 4 saniye derin nefes alıyoruz, 7 saniye nefesi tutuyoruz, 8 saniye boyunca ağızdan nefesi veriyoruz.

Kas gevşetici hafif egzersizler

Yüzden başlayarak tüm kasları 10 saniye kasıp bırakarak gevşemesini sağlıyoruz. Omuzlar, kollar, bacaklar sırasıyla bu gevşemeden nasibini alıyor.

Rahatlatıcı müzik dinlemek ya da kitap okumak

Tüm bunları yaptığınız halde 20 dakika içinde hala uykunuz gelmemişse ve koyunlar saymanız için sıraya dizilmişse, daha fazla yatakta debelenmeyin. Yatağa bakınca uykusuzluğunuz aklınıza gelmesin. Başka bir odada rahatlatıcı müzik dinleme, kitap okuma ya da zihni dinlendirici hareketlerle uyku moduna geçmeye çalışın.