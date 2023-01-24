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Yaramazlara biraz batar!

Uykusuz, okuyucularına veda etti: Yeniden buluşmak üzere

Haftalık mizah ve karikatür dergisi Uykusuz, yarın son sayısının çıkacağını belirterek, okuyucularına veda etti.

Yayın hayatına 2007’de başlayan Uykusuz, veda mesajında dergiyi başka bir mecrada veya aylık dergi olarak devam etmek için çalıştıklarını ama sonucun şimdilik belirsiz olduğunu vurguladı.


Derginin Twitter hesabındaki açıklamada şunlar kaydedildi: “Son sayımız yarın bayilerde. Kurulduğu günden bugüne dergimize emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza ve okuyucularımıza teşekkür ederiz. Hoşçakalın.”

Paylaşımda son sayının kapağına da yer verildi:

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