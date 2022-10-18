Usta sunucu ve spiker Bülend Özveren hayatını kaybetti: Eurovision’un sesiydi

İzleyicilerin başta Eurovision Şarkı Yarışması olmak üzere sunduğu sayısız programdan tanıdığı Türkiye’nin önemli sunucu ve spikerlerinden Bülend Özveren 79 yaşında hayatını kaybetti.

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Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Özveren’in ölümünü eşi Sebla Özveren Twitter’dan duyurdu: “Çok üzgünüm. Bülent’i kaybettik. Başımız sağ olsun.”

Yıllarca çalıştığı TRT’nin tweet’indeyse şu ifadeler kullanıldı: ”Radyo ve televizyon dünyasının duayen ismi, uluslararası yarışmalarda Türkiye’nin ekran yüzü hayatını kaybetti. TRT’ye katkıları ile unutulmayacak Bülend Özveren’i ebediyete uğurlarken, tüm TRT ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.”

Özveren, 1943’te İstanbul’da dünyaya geldi. Sultanahmet İlkokulu’nun ardından, Saint Benoît Fransız Lisesi ile Galatasaray Lisesi’ne devam eden Özveren, İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.

Diplomalı spor spikeri

TRT’nin 1964’te açtığı ilk prodüktörlük sınavında başarılı olarak, TRT İstanbul Radyosu’nda 1965’te göreve başladı. TRT İzmir Televizyonu’nun 1971’deki deneme yayınlarında ilk canlı TV yayınlarını yapan usta spiker, 1972’de TRT Haber Dairesi’nin açtığı spor spikerliği sınavını kazanarak diplomalı spor spikeri oldu.

Özveren, 1970’te, Sebla Özkantarcı’yla evlendi.

1975’teki önerisiyle TRT’nin Eurovision Şarkı Yarışması’na ilk kez katılmasını sağladı. 2012’ye kadar yarışmanın sunuculuğunu üstlendi. Eurovision’un yanı sıra ‘Ben Bilirim’, ‘Banko’ ve ‘Joker’ adlı yarışma programları da onun sunumuyla ekrana geldi.

Özveren, 11 Şubat 2005’te 50. Eurovision Şarkı Yarışması’nda Türkiye’yi temsil edecek parçanın seçimi için düzenlenen gecede 1975 Eurovision Şarkı Yarışması’nın Türkiye birincisi Semiha Yankı’yla.

TRT’de 1982’de yayınlanan ‘Riziko’ adlı programın sunuculuğunu yapan Özveren, aynı yıl TRT’den istifa etti ve Gelişim Yayınlarında editörlük yaptı.

Usta spiker, 1986-1998 arasında TRT’de dış yapımcı olarak, canlı yayınlanan yarışma programlarını hazırladı, 1999’da emekli olana kadar sunuculuğunu üstlendi.

25 Mayıs 2003’te 48. Eurovision Şarkı Yarışması’nda Sertab Erener ve ekibiyle.

TÜRVAK’ta spiker-sunucu bölüm başkanı olarak çalışan Özveren, İstanbul ve Bursa’da çeşitli kurslarda öğretmenlik yaptı.