Ussal Şahbaz: Yabancıya konut satışını yasaklamak için Erdoğan’ın bir imzası yetiyor

Yabancılara konut satışını yasaklamak için Cumhurbaşkanının bir imzası yetiyor. Anayasaya da uygun. Kimsenin bozulmayacağı sadece Türk vatandaşlarının sevineceği bir karar. Neden bu kararı alamıyoruz?

Şimdi yükselen bazı sesleri duyuyorum: O zaman Türk vatandaşları da yabancı ülkelerde mülk alamaz veya tutamaz. Hadi gidin Danimarka’da ev almaya çalışın bakalım, nasıl olacak? Almanya’da oturumunuz olmadan bir ev kiralamaya bakın bakalım, nasıl yapacaksınız? İkinci itiraz ise tabii ki inşaat lobisinden gelecek. Biz bu inşaatları yabancılara satmak için yaptık, diyecekler. Yabancı bankalardan kredi kullandık, bir daha yabancı yatırımcı gelmez diye kreditörleri Türkiye’de gezdirecekler. Peki bu inşaatlar yapılırken basiretli bir tacir Türkiye’de kuralların sık sık değişmesinden kaynaklanan riskleri fiyatlarına yansıtmaz mıydı? Elbet yansıtmıştır. Türkiye’de kamu politikalarının amacı basiretsiz tacirleri değil vatandaşlarımızı korumak olmalı. Eğer yabancılara konut satışı böyle giderse “öz vatanımızda parya” haline geleceğiz. Artık bu gidişe dur demeliyiz.

Ussal Şahbaz’ın yazısı