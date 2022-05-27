Ussal Şahbaz: Türkiye kripto üzerinden finans merkezi olabilir

Belki 20 yıldır İstanbul’un finans merkezi olması hakkında konuşuyoruz. Global finans dünyasında köşe başları kapılmış durumda. Bir finansal sektörün merkezi olacaksak, en iyi aday kripto varlıklar. Çünkü Türkiye’de kullanımı yüksek, dünyada henüz yeni geliştiği için temayüz etmiş bir merkez yok. Hatırlayalım Londra 1980’lerde finansal kuralları sıkılaştırarak mı liberalleştirerek mi dünyanın finans merkezi olmuştu? Finansal merkez olmanın ne düzeyde sermaye ve yetenekli insan kaynağı çektiğini açıklamaya gerek bile yok. Bugün de mesela Birleşik Arap Emirlikleri kripto varlıklarda yenilikçi ve liberal regülasyonlar koyarak dünyanın en büyük alım satım platformu Binance’in genel merkezini ülkesine çekti.

Türkiye’de kripto varlıkların regülasyonu konusunda yapacağımız en büyük hata dünyadaki standartlar oturmadan ve teknolojinin doğasını anlamadan reaktif bir yaklaşımla kendi sıkı kurallarımızı koymak olur. İlla bir şeyi regüle edeceksek, kendi stabil koinlerimizi ve sosyal medya fenomenlerini regüle edelim. Diğer konularda dünyadaki tartışmalara katkıda bulunalım, finansal merkez olma hedefine uygun adımlar atalım, yapamıyorsak sonuçları bekleyelim ve uyum sağlayalım. Böylece bir gün kripto varlıklar geri yükselir mi bilinmez ama Türkiye bu varlıklar üzerinden finans merkezi olarak yükselebilir.

Ussal Şahbaz’ın yazısı