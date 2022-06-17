Ussal Şahbaz: Sosyal medya kanununda tahminime doğru ilerliyoruz

Yeni sosyal medya kanunu yakında TBMM Genel Kurulu’na gelecek. Kanuna göre artık bir tviti, retvit yapmadan önce adeta bir gazeteci gibi doğruluğunu teyit etmeniz gerekiyor. Aksi halde hapis cezası ile karşılaşabilirsiniz. 31 Aralık 2021 tarihli yazımda yeni yıl için “Yeni sosyal medya kanunu çıkarsa en az bir global sosyal medya platformu Türkiye’den çekilecek” tahmininde bulunmuştum. Bu tahmine doğru ilerliyoruz.

Biraz daha geniş çerçeveden bakınca, son sosyal medya kanunu çıkaran zihniyetle, geçenlerde Ali Babacan’ın üzerini çizip üniversitedeki konuşmasını iptal ettiren zihniyetin, çalışanlarını sosyal medya fotoğrafları yüzünden işten çıkarabilen zihniyetin veya her sızan iç yazışmadan sonra bu markadan alışveriş etmeyin diye sosyal medya linçi başlatan zihniyetin aslında aynı zihniyet olduğunu görebiliriz. Bu ortamda amaç ifade özgürlüğünü kısıtlamak değil, gerçek gazeteciliği destekleyerek bilgi ortamının kalitesini artırmak olmalı. Keşke kanunun koyucumuz sade vatandaşlara profesyonel gazetecilere mahsus yükümlülükler getirmek yerine, yıllardır gazetecilerin emek vererek yayınladıkları haberleri bedavaya dağıtıp ekmeklerini ağızlarından alan ve bu yolla sağlıklı haber kaynaklarını ortadan kaldıran platformların aynı Avrupa’daki gibi gazetecilere telif ödemesini düzenleseydi.

Ussal Şahbaz’ın yazısı