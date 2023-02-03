Ussal Şahbaz: Konuştuğum teknoloji CEO’su ‘Neden ChatGPT’ye yazdırmayayım’ dedi

dünyada rekabetçi olacaksak gençlerin çalışma hevesinin yerinde ve kalitesinin ise diğer ülkelerin önünde olması lâzım. Bu sorun az dile getiriliyor ama bir dokunan bin ah işitiyor. Geçen gün konuştuğum bir teknoloji şirketinin CEO’su “iletişim ajansından gelen tek bir metni neredeyse baştan yazmadan yayınlayamıyoruz. Madem kendim düzelteceğim neden ChatGPT’ye yazdırmayayım” diyordu. Hizmet sektöründe işinin başında uzun süre duracak, uzmanlaşacak ve derinleşecek elemanlar lazım. Eğer bunları Türkiye’de bulamıyorsak dışarıdan da getirebiliriz. Göç çağımızın vakıası ve vakıa ile kavga edilmez. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bu tip işlerde yabancıların çalışma izinlerinin alınma süresini de altı aydan iki haftaya düşürtmeyi başarmış. Hem de tek kelime mevzuat değiştirmeden. Bazen reform yapmak için fırsatları görmek ve kıvrak davranmak gerekiyor. En önemlisi de bir yerden başlamayı bilmek lâzım.
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