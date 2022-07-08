Ussal Şahbaz: İngiltere’yi örnek almamamız gereken tek konuda örnek alıyoruz

Kendi vatandaşına konut kredisi sınırı koyarken nakit zengini Arap ve Ruslara (ve diğer yabancılara) konut satışının yasaklanmaması demokratik bir toplumda kabul edilemez. Kendi yurdunuzda gayrimenkul almanın tek avantajı uzun vadeli banka kredi alabilmektir.

Türkiye’ye bugün girip yarın çıkacak yatırımlar için vatandaşlık hediye edilmesi ise asla kabul edilemez. Para bir ülkeye girer çıkar, verilen vatandaşlık ise baki kalır. Bu gidişatın sonunun nereye varacağını merak edenler İngiltere’ye bakabilir. İngiltere, dünyadaki tüm kanun kaçaklarına, yolsuz liderlerin ailelerine Londra’da ev satarak küçük bir emlakçı ve avukat grubunu zengin etti. Kendi vatandaşları ise kendi başkentinde oturamaz hale geldi. Brexit oyları acaba neden hep Londra dışından geldi diye düşündünüz mü? Bu arada Rus oligarkların çocuklarından Lordlar Kamarası’na üye olan var. Yukarıda yabancılara gayrımenkul satışlarının ülkeye neden faydası olmadığı hatta zararı olduğuna dair argümanları da zaten İngiltere’de Sir David Medcalf’ın bu sistemin reformu için hükümete hazırladığı rapordan aldım. İngilizlerin düştüğü durumu merak ediyorsanız bayram tatilinde “McMafia” (Amazon Prime) dizisini izleyebilir veya Oliver Bullough’un “Butler to the World” kitabını okuyabilirsiniz.

Ussal Şahbaz’ın yazısı