Ussal Şahbaz: Elon Musk, Twitter’da da başarılı olacak mı? Bence hayır

Elon Musk, Paypal, Tesla ve SpaceX’te başarılı olduğu gibi Twitter’da da başarılı olacak mı? Bence hayır. Çünkü Musk’ın bundan önceki başarılarındaki sır, piyasada ihtiyaç olan bir ürünü görüp, bu ürünü başarıyla geliştirip piyasaya sürmekti. Temelde mühendislik ve pazarlama başarısı. Twitter’ın sorunuysa, ürünle veya pazarla ilgili değil. Twitter’ın sorunu hukuk, yönetim ve felsefeyle ilgili.

Buradaki temel çıkmaz ise Twitter’ın düşünce hürriyetinin sınırına dair ikircikli tutumu. Mesela yalan söylemek düşünce hürriyeti midir? Görev başındaki ABD Başkanı Trump’ın destekçilerine Senato’yu bastırması ifade hürriyeti sınırları içinde midir? Trump’ın hesabı bu nedenle kapatılmıştı. Twitter’ın ev sahibi olan ABD’nin, en büyük düşmanı olan İran’ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney’in hesabıysa hâlâ açık. Üstelik İran’da Twitter kapalı ama Hamaney tüm dünyaya tvit atabiliyor. Öte yandan kime ait olduğu belli olmayan hesapların tvit atması haber alma hürriyeti kapsamında değerlendirilebilir mi? Gazeteciler de “isminin açıklanmasını istemeyen kaynaklar”a dayanarak haber yapıyor. Fakat tvitler, gazetelerdeki gibi editoryal kontrol ve teyide tabi değil.

Ussal Şahbaz’ın yazısı