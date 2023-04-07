Ussal Şahbaz: ChatGPT yasağı ne anlama geliyor?

İtalyan kişisel verilerin korunması kurumu, yaş kontrolü yapılmadığı ve bu nedenle çocukların verilerinin de toplanabileceği görüşüne dayanarak ChatGPT’nin Avrupa Birliği’nin ilgili tüzüğünü ihlal ettiğine karar verdi. ChatGPT’yi kapatma kararını açıklayan kişi ise 77 yaşında bir hukuk hocası olan İtalya’nın kişisel veriler koruma kurumu başkanı Pasquale Stanzione’ydi. Kendisi 1984 yılında profesör olmuş. Böyle her konu hakkında fikri olan hukuk hocalarını bilirsiniz. İtalya’da gerek kamu gerekse özel sektörde üst düzey yöneticilerin yaş ortalaması yüksek. Buna gerontokrasi deniyor.

İtalyan kamu yönetimi, aynı bizdeki gibi, Napolyonik gelenekten geliyor. Yani esas olan devlettir. Devlet, her şeyin iyisini bilir ve devletin izin vermediği şeyler genel kural olarak yasaktır. Buna siyaset biliminde havalı olsun diye etatizm diyorlar. Son 50 yılda yaygınlaşan bağımsız idari otorite yaklaşımı devletçi gelenekle birleşince, demokratik açıdan hesap verebilirliği zayıf olan bürokratik yapı, birçok yeni teknolojinin önünü kesebiliyor. Gerontokrasi nedeniyle, yöneticilerin çoğunun yeni teknolojileri kullanamadığını ve kullanamadıkları şeyden de haliyle korktuklarını ekleyelim.

Ussal Şahbaz’ın yazısı