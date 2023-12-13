Usman Khawaja’nın Filistin’e destek mesajı engellendi

Avustralyalı kriket oyuncusu Usman Khawaja’nın, üstünde ‘tüm yaşamlar eşittir’ ve ‘özgürlük bir insan hakkıdır’ yazılı ayakkabısıyla sahaya çıkmasına izin verilmedi.

Fotoğraf: Twitter

36 yaşındaki oyuncu, Uluslararası Kriket Konseyi’nin (ICC) ayakkabısındaki ifadeleri ‘siyasi’ olarak değerlendirdiği için kendisine izin verilmediğini kaydetti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Khawaja, ICC’nin görüşüne saygı duyduğunu ancak bununla mücadele edip, onay almaya çalışacağını belirtti.

All Lives are Equal. Freedom is a Human right. I'm raising my voice for human rights. For a humanitarian appeal. If you see it any other way. That's on you… pic.twitter.com/8eaPnBfUEb — Usman Khawaja (@Uz_Khawaja) December 13, 2023

İhraç edilebilir

Daha önce sosyal medya üzerinden Gazze’deki sivillere destek veren sporcu, onay almadan ayakkabı giymesi halinde ICC kurallarına göre ihraç edilebiliyor.

Khawaja’ya destek veren spor bakanı Anika Wells, şunları söyledi: “Usman Khawaja harika bir sporcu ve harika bir Avustralyalı. Önemli gördüğü konularda konuşmak için her türlü hakka sahip olmalıdır. O da bunu barışçıl ve saygılı bir şekilde yaptı.”