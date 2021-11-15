Usain Bolt emeklilik kararından pişman: Tokyo 2020’de olsam kazanırdım

Dünyaca ünlü Jamaikalı eski sprinter Usain Bolt, erken emekliye ayrıldığını söyledi. Bolt, Tokyo’da yarışmış olsaydı 9,80’le altın madalyaya ulaşan İtalyan Lamont Marcell Jacobs’u da geçebileceğini savundu.

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2017 Dünya Atletizm Şampiyonası’nın ardından emekliye ayrılan Jamaikalı atlet, erkekler 100 metrede 9.58 ve 200 metrede 19.19’luk dereceleriyle dünya rekorlarını elinde tutuyor.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentinde basına açıklamalarda bulunan 35 yaşındaki eski atlet, Tokyo 2020’yi televizyondan izlemenin kendisine zor geldiğini söyledi.

Tokyo 2020’de erkekler 100 metre finalini İtalyan Lamont Marcell Jacobs’un 9.80’lik derecesiyle ilk sırada tamamladığını hatırlatan Bolt şöyle devam etti: “Antrenörüm, kariyerimin sonlarına doğru bana, ‘Diğer atletler hızlanmıyor. Sen yavaşlıyorsun.’ demişti. O zamana kadar hiç böyle düşünmemiştim. Gerçekten de diğer atletler çok hızlı değil. Çıtayı rekorlarımla çok yükseğe çektim ve sonra yavaşlamaya başladım. Ama Tokyo 2020’ye katılsaydım, 9.80’i muhtemelen geçerdim. Keşke emekliye ayrılmasaydım.”

Pekin 2008, Londra 2012 ve Rio 2016’da altın madalyaya uzanan Usain Bolt ayrıca şu değerlendirmeleri yaptı: “Olimpiyat oyunlarında her şey farklı oluyor. Atletizmin en yüksek seviyesi bu yarışlar ve her zaman bunlara kendimi hazır hissediyorum. Bu sporda yapabileceğim her şeyi yaptım ve tüm motivasyonum bu. Bugünkü nesilde bana denk atlet yok. Bu nedenle rekorlarımın daha uzun yıllar kırılamayacağına inanıyorum.”