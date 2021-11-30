Urla açıklarında peş peşe iki deprem

İzmir’in Urla ilçesi açıklarında ilçesi açıklarında peş peşe iki deprem meydana geldi.
Urla’nın 56 kilometre açığında Ege Denizi’nde saat 07:00’de meydana gelen deprem 5,1 büyüklüğünde, 4 kilometre derinliğindeydi.
İkinci deprem ise 9 dakika sonra 57 kilometre açıkta, 7 kilometre derinlikte meydana geldi. Bu depremin büyüklüğü ise 4,3 olarak kayda geçti.
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Twitter hesabından şu bilgiyi verdi: “Urla açıklarında gerçekleşen 5,1 büyüklüğündeki depremde an itibariyle ilimizde herhangi bir olumsuzluk meydana gelmemiştir. Geçmiş olsun İzmir. Allah ülkemizi ve şehrimizi tüm afetlerden korusun.”