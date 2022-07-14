Üreme istasyonundaki kelaynaklara 39 yavru katıldı

Dünyada ve Türkiye’de nesli tükenme tehlikesi altında bulunan ve Şanlıurfa’nın Birecik ilçesindeki üretim merkezinde koruma altına alınan kelaynaklara bu yıl 39 yavru katıldı.

Fotoğraflar: AA

45 yıl önce 17 dönüm arazi üzerinde kurulan Kelaynak Üretme İstasyonu’nda 11 kelaynakla başlayan kuşların sayısını artırmak için çalışmalar yapılıyor. Her yıl üreme döneminin başladığı şubat ayının ikinci haftasında Fırat Nehri kıyısındaki doğal yaşam alanlarına bırakılan kelaynaklar, haziranda göç etmeleri engellenerek tekrar kafeslere alınıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürü Hacı Ahmet Çiçek, AA muhabirine, 1977’de iki erişkin ve dokuz yavru kelaynakla kurulan istasyondaki çalışmalarla ilgili şu bilgileri paylaştı:

“Kelaynaklarımızı her yıl şubat ayının ikinci haftasında doğaya adaptasyon sağlaması ve yavrulama dönemini rahat geçirebilmeleri için doğaya bırakıyoruz. Bu yıl şubat ayında da kelaynaklarımızı doğaya bıraktık. Bunun neticesinde doğada beslenme ve şartlara uyum sağlayarak toplam 39 yavru elde ettik. Haziran ayı gelince kelaynakların neslini korumak amaçlı tekrar kafes altına aldık. ”

İstasyonda 321 kelaynak bulunduğunu, kafes altına aldıktan sonra özel beslenme programı uygulandığını anlatan Çiçek, doğadaki yeme en yakın yemi elde ettiklerini söyleyerek, ”Bu yemin içinde yağsız kıyma, yumurta, yağsız peynir bulunuyor. Bu yemle kelaynaklarımızı hayatta tutarak üremelerine ve gelişmelerine yardımcı oluyoruz” dedi.

İstasyonun misafirlerin ziyaretine açık olduğunu anımsatan Çiçek, “Misafirlerimiz kelaynakları gözlemleyebilir ve kendilerine bu konuda her zaman bilgi vermeye hazırız” ifadelerini kullandı.