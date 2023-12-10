Unutkanlığı tetikleyen sekiz neden

Bazen gözünüzdeki gözlüğü, elinizdeki telefonu bazen de bildiğinize emin olduğunuz bir kelimeyi mi unuttunuz?
Bunları ara sıra yaşamak çok normal, ancak sık sık yaşanması bir hastalık belirtisi olabilir.
Nöroloji uzmanı Dr. Nil Çetin, unutkanlığı tetikleyen en önemli sekiz nedeni ve neler yapılabileceğini anlattı:
- Alkol tüketimini azaltın. Alkolün özellikle yüksek miktarda kullanılması, hem anlık hem de kronik olarak hafızayı etkiler. Özellikle yüksek dozlarda alkol tüketimi, derin beyin yapılarında ve korteks geri dönüşümsüz beyin hasarına kadar giden bir hasara yol açabilir.
- Sigara içimi ise oksijen azalması ve damar sertliği mekanizmalarıyla hafızayı olumsuz etkileyebilir.
- Bazı ilaçlar hafızada bozulma ve zayıflamaya yol açabilir; asetilkolin metabolizmasını etkileyen ilaçlar, antidepresan, antihistaminikler ve bazı kas gevşeticiler gibi.
- Depresyon, yoğun stres ve üzüntülü ruh halindeyken dikkatimiz dağılır, başka düşüncelere odaklanıp anı takip edemeyebiliriz, odaklanma güçlüğü yaşarız ve o anda öğrenmeye çalıştığımız konuyu ya da konuşulanları hatırlamak imkansız hale gelebilir.
- Vitamin, demir eksikliği ya da hormonal düzensizlik, B vitaminleri B9 vitamini (folik asit), B12 vitamini, C, D, E vitamini eksiklikleri, demir eksikliği, tiroit, böbreküstü bezi gibi endokrin hastalıklara bağlı hormonal düzensizlikler.
- Beyin kan akımını ve dolaşımını etkileyerek beyin fonksiyonlarını bozan diyabet, hipertansiyon, yüksek kolesterol gibi hastalıklar, hatta ileri yaş grubunda enfeksiyonlar.
- Uyku bozuklukları, özellikle derin uyku dediğimiz uykunun ileri evrelerindeki periyotta azalma, hafızayı olumsuz etkiler. Uyku hijyeni ve kaliteli uyku hafıza açısından da çok önemli.
- Beynimiz de zamanla yaşlanır, nöronlar azalır, bağlantı sağlayan dendritler gevşer ve azalır, bu fizyolojik yaşlanmadır, hafif unutkanlık normaldir.