Unutkanlığı tetikleyen sekiz neden

Bazen gözünüzdeki gözlüğü, elinizdeki telefonu bazen de bildiğinize emin olduğunuz bir kelimeyi mi unuttunuz?

Bunları ara sıra yaşamak çok normal, ancak sık sık yaşanması bir hastalık belirtisi olabilir.

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Nöroloji uzmanı Dr. Nil Çetin, unutkanlığı tetikleyen en önemli sekiz nedeni ve neler yapılabileceğini anlattı:

Alkol tüketimini azaltın. Alkolün özellikle yüksek miktarda kullanılması, hem anlık hem de kronik olarak hafızayı etkiler. Özellikle yüksek dozlarda alkol tüketimi, derin beyin yapılarında ve korteks geri dönüşümsüz beyin hasarına kadar giden bir hasara yol açabilir.

Sigara içimi ise oksijen azalması ve damar sertliği mekanizmalarıyla hafızayı olumsuz etkileyebilir.

Bazı ilaçlar hafızada bozulma ve zayıflamaya yol açabilir; asetilkolin metabolizmasını etkileyen ilaçlar, antidepresan, antihistaminikler ve bazı kas gevşeticiler gibi.