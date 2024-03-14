Margot Robbie, Selena Gomez ve Taylor Swift gibi ünlü isimlerin yapay zekayla (AI) üretilmiş çıplak fotoğaflarının eBay’de satıldığı ortaya çıktı.

Görsel: Diken

eBay’de uzun zamandır satış yapan biri, mağazasında Taylor Swift, Selena Gomez, Katy Perry, Ariana Grande ve Alexandria Ocasio-Cortez’in montajlanmış çıplak fotoğraflarını satışa çıkardı. Başka bir satıcı, aralarında Jenna Ortega, Margot Robbie ve Gal Gaddot’un da bulunduğu yapay zeka tarafından oluşturulan yüzlerce çıplak fotoğrafı 6,39 dolara sattı.

eBay’in algoritmasına göre beğenilen satıcılar arama sonuçlarında en üst sıralarda yer alıyor ve finansal avantajlar kazanıyor.

Bu tarz yüksek puanlı satıcılardan biri eBay’de Jennifer Lawrence ve Jennifer Anniston gibi kişilerin sahte pornografik görüntüleri de dahil olmak üzere 2 binden fazla ürün sattı.

Forbes’in durumu ortaya çıkarmasından sonra, e-ticaret devi eBay, yüzlerce fotoğrafı kaldırdı ve satıcıların hesaplarını askıya aldı.

Ulusal Cinsel Sömürü Merkezi kurumsal savunuculuktan sorumlu başkan yardımcısı Lina Nealon “Sadece satıcılar değil, eBay gibi şirketler de imaja dayalı cinsel istismardan kazanç sağlıyor” dedi.

Yapay zeka tarafından üretilen pornografik görüntülerin hızla çoğaldığı tek platform eBay değil. Reddit, X (eski adıyla Twitter) ve Etsy de benzer şekilde yapay zeka tarafından oluşturulan çıplak görsellerin saldırılarıyla boğuşuyor.