Ünlülerin fotoğrafçısından Hermès çantaya zarar verdikleri gerekçesiyle Sotheby’s’e dava

ABD’den 1883’ten 2000’e kadar yayımlanan Life dergisi için yıllarca fotoğraf çeken Henri Dauman, satılması için verdiği çantayı mahvettiklerini söylediği müzayede evi Sotheby’s’e dava açtı.

Fotoğraf: New York Post

Fransa’nın başkenti Paris’te doğan Dauman ve eşi, dünyaca ünlü Fransız marka Hermès’in ‘Mini Constance’ serisinden, siyah renkli, kertenkele derisinden yapılan bir çantayı satmak istedi.

Çift, 1992’de satın aldıkları çantayı geçen ay müzayede evine götürdü. Müzayede evi Sotheby’s çantaya 30 bin dolar (557 bin 223 lira) değer biçti.

ABD’li oyuncu Marilyn Monroe, eski first-lady Jacqueline Kennedy, ‘rock’n roll’un kralı’ Elvis Presley’in aralarında bulunduğu çok sayıda ismin fotoğraflarını çeken Dauman, ‘çantanın değil satılmak kullanılmayacak hale geldiğini’ belirterek dava açtı.

Manhattan Yüksek Mahkemesi’ne sunulan dava dilekçesine göre çanta müzayede evine verildiğinde mükemmel durumdaydı ancak Sotheby’s çantayı korumak yerine zarar vermişti.

Dauman’ın avukatı Stephen Weingrad, ”Çok iyi durumdaki çanta satışa çıkarılamayacak hale gelmiş. Sapı kopmuş. O kadar değerli bir çanta şimdi hiçbir şey etmez” dedi.

Sotheby’s sözücüsü de müşteriyle dostane bir çözüm yolu bulacaklarını umduklarını söyledi.