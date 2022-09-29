Ünlü rapçi Coolio öldü

Gangsta’s Paradise şarkısıyla tanınan ABD’li rapçi Coolio 59 yaşında öldü.

Fotoğraf: Fred Prouser (Reuters)

Coolio’nun menajeri Jarez Posey’in Amerikan basınına verdiği bilgiye göre sanatçı, ABD’nin Los Angeles şehrindeki arkadaşının evindeki banyonun zemininde cansız yatarken bulundu.

Sanatçının ölüm nedeni henüz bilinmiyor. Ancak olay yerine gelen sağlık görevlilerinin ilk izlenimlerine göre ani kalp durması olabileceği düşünülüyor.

Doğum adı Artis Leon Ivey Jr. olan Coolio, Michelle Pfeiffer’ın oynadığı ‘Dangerous Minds’ filminin müziklerinin bir parçası olan ‘Gangsta’s Paradise‘ ile ABD’de müzik alanında en önemli ödül olan Grammy ödülünü kazanmıştı.

Spotify’da bir milyardan fazla dinlenmeye geçen sevilen şarkı halen ilgiyle dinlenmeye devam ediyor.

Kırk yıla yayılan kariyeri boyunca sekiz stüdyo albümü kaydeden rapçi, bir Amerikan Müzik Ödülü ve üç MTV Video Müzik Ödülü kazandı.